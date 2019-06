Zum 50. Jahrestag der Weihe der Pfarrkirche Gundelsheim zeigen am Sonntag, 23. Juni, Gundelsheimer Künstler ihre für die Ausstellung geschaffenen Kunstwerke zum Thema "Kirche". Teilnehmer sind Judith Bauer-Bornemann, Freddie Folz, Lydia Kirsch, Fridolin Kleuderlein, Peter Schoppel und Christina Sieben. Die Pfarrei lädt deshalb am Sonntag um 17 Uhr zur Vernissage mit Stehempfang in die Pfarrkirche ein. red