Ausstellung zum Fotowettbewerb

Der Fotowettbewerb "Bauen in Bad Kissingen", ausgerichtet von der Stadt Bad Kissingen, Main-Post und Saale-Zeitung, war ein voller Erfolg: Mehr als 30 Fotos wurden eingereicht. Sie zeigen überraschende, künstlerische Blicke auf Baustellen. Denn Bauen ist nicht nur störend. Zahlreiche Baustellen in Bad Kissingen wurden mit dem Fotoapparat festgehalten und zeigen: In Bad Kissingen tut sich jede Menge. Es gibt viele Bauherren und noch mehr ungewöhnliche Blickwinkel. Deshalb werden nicht nur die Siegerfotos aller Hobbyfotografen aus der Region präsentiert. Die Ausstellung im Referat Tiefbau im Volkshochschul-Gebäude, Maxstraße 23 in Bad Kissingen, läuft noch bis Montag, 30. September. Interessierte könne sich dort täglich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr alle eingereichten Bilder ansehen. sek