Ausstellung zum Europatag

Die Hammelburger Stadtbibliothek beteiligt sich am Europatag mit einer Medienausstellung. In der Zeit vom Samstag, 4. Mai bis zum Donnerstag, 23. Mai gibt es viele Bücher und Spiele zu entdecken. "In Europa nichts Neues? - Herr Sonneborn geht nach Europa". Eine reizvolle Zusammenstellung was Europa ausmacht. Die Medien können nach Ende der Ausstellung entliehen werden. Am Samstag, 4. Mai, um 10.30 Uhr können Kinder ab vier Jahren sich die Geschichte vom Reispudel Archibald anhören, der auf eine Reise durch Europa geht. Ein kindgemäßes Begleitprogramm an diesem Tag mit europäischen Einschlag. Europatag für die Jüngsten. Das Bilderbuch in Reimen liest Karin Wengerter in der Bibliothek vor und zeigt dazu die Bilder zur Freude der Kinder. Danach wird gebastelt: mit einem selbstgestalteten Auto geht es auf Reisen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red