Ausstellung zum deutschen Orgeltag

Am Sonntag, 9. September, findet zum achten Mal der "Deutsche Orgeltag" statt. Aus diesem Anlass bereitet der Förderverein Kirchenmusik in der Kirche in Geisfeld eine Ausstellung vor, in der die Vielfalt der Orgellandschaft bewundert werden kann. Außerdem wird tagsüber im Kirchenraum Orgelmusik zu hören sein - und zwar jede Stunde von einer anderen Kirchenorgel in Deutschland. Die Ausstellung ist bis 19 Uhr geöffnet. red