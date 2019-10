Ausstellung zum Albert- und Victoria-Jahr geht in die letzte Runde

Die sehr gut besuchte Ausstellung "Heiß geliebt: Albert, Victoria, Bücher" in der Landesbibliothek ist noch bis zum Freitag, 25. Oktober, während der Öffnungszeiten der Bibliothek zu sehen. Eine besondere Gelegenheit zum Besuch besteht am Abend des 17. Oktober (Donnerstag). Dann hält Bibliotheksdirektorin Silvia Pfister einen letzten Vortrag innerhalb des Rahmenprogramms. Der Titel lautet: "Den lieben Geschwistern zur Erinnerung. Die Buchgeschenke Königin Victorias an ihre Coburger Familie." Darin befasst sie sich mit den Buchgeschenken, die jedes Jahr, meist zu Weihnachten, mit handschriftlicher Widmung der Königin in Coburg eintrafen. Sie sind der Landesbibliothek Coburg erhalten und teilweise in der Ausstellung zu sehen. Victoria schenkte nicht ohne Hintergedanken. Durch Bücher und deren gezielte Verbreitung im Verwandtenkreis steuerte sie die Erinnerung an Albert oder förderte britische Künstler.

Der Vortrag im Andromeda-Saal, Landesbibliothek Coburg, 1. OG von Schloss Ehrenburg, am Donnerstag, 17. Oktober, beginnt um 18 Uhr und dauert eine knappe Stunde. Vorher ab 17.30 Uhr und danach bis 20 Uhr besteht Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung im Silbersaal. Eintritt zu Vortrag und Ausstellung sind kostenlos. Weitere Informationen gibt es online auf www.landesbibliothek-coburg.de/. red