Ausstellung zum 20-jährigen Bestehen

Die "Galerie im Saal" in der Gangolfsbergstraße 10 in Eschenau hatte zu ihrer Jubiläumsausstellung unter dem Motto "Format 20" eingeladen und alle 32 Künstler waren gekommen. Die Kunstschaffenden beschäftigten sich für diese Ausstellung mit dem Format 20 x 20 und fertigten entsprechende Arbeiten an. Malerei und Bildhauerei, Fotografie und Druckgrafik - in einer gemeinsamen Kunstschau mit Künstlern von der Nordsee bis an den Bodensee, von Berlin bis Frankfurt ehren die Galeristen mit ihrer Teilnahme. Das Galeriefest beginnt am Samstag, 19. Oktober, um 19 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgen Matthias Ernst (Klarinette) und Hyun-Bin Park (Gitarre). Die Ausstellung ist am 20. Oktober, am 3.und 10. November, am 1., 8. und 15. Dezember sowie am 5. Januar jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Besichtigungsmöglichkeiten bestehen auch nach telefonischer Vereinbarung (09527/810501). red