Ausstellung zu Osterbräuchen

Der Fränkische Dorf- und Kulturverein Kersbach lädt ein zu seiner Ausstellung "Osterbräuche früher und heute" am Samstag, 6. April, von 13 bis 17 Uhr im Backhaus in Kersbach. Vereinsmitglied Georg Freund, der mit seinen Sammlungen schon öfter interessante Ausstellungen gestaltet hat, will den Wandel der Osterbräuche aufzeigen. red