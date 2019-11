Ausstellung von Rassegeflügel

Am kommenden Wochenende findet die 41. Fränkische-Schweiz-Rassegeflügel-Ausstellung des Geflügelzuchtvereins Forchheim statt. Veranstaltungsort ist die Halle des Geflügelzuchtvereins Hemhofen in der Peter-Hähndel-Straße in Hemhofen. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 9. November, statt. Die Öffnungszeiten sind Samstag, 9. November, von 14 bis 16.30 Uhr und Sonntag, 10. November, von 9 bis 15 Uhr. red