Ausstellung soll auf Wanderschaft gehen

"In den Nachrichten habe ich schon viel von Extremismus gehört. Aber seit heute weiß ich erst richtig, was damit wirklich gemeint ist." Das Urteil der 15-jährigen Anna, Schülerin des Frankenwald-Gymnasiums (FWG), ist symptomatisch für das, was sie und ihre Mitschüler derzeit an ihrer Schule vor Augen geführt bekommen. Anna hat zusammen mit ihrer Klasse die Ausstellung "Sackgasse Extremismus - Bitte wenden" besucht, die seit einigen Wochen im ersten Stock des FWG aufgestellt ist. Das Besondere daran: Die aufwendige Ausstellung wurde von den "Mut-Machern" und somit von der Schülergruppe erstellt, die dafür sorgt, dass das FWG die Auszeichnung "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" mit Recht trägt.

Für ihre Ausstellung hatten die rund 50 "Mut-Macher" des FWG bereits bei der offiziellen Eröffnung vor einigen Wochen Lob von allen Seiten geerntet. Mittlerweile läuft aber die Phase, die den "Mut-Machern" und deren vier begleitenden Lehrkräften besonders am Herzen liegt: Die Ausstellung wird derzeit von den Klassen ab der 8. Jahrgangsstufe besucht und erfüllt damit ihren eigentlichen Zweck. "Wir wollen unseren Mitschülerinnen und Mitschülern vor Augen führen, wie gefährlich der Rechts- und Linksextremismus für unsere Gesellschaft ist und mit welchen Mitteln gerade Jugendliche verführt werden sollen, diesen Weg einzuschlagen", so die 15-jährige Mirjam. Das Ziel der Ausstellung ist demnach treffend in ihrem Titel formuliert: "Sackgasse Extremismus - Bitte wenden!"

Interaktive Stationen

Über 18 Monate lang hatten sich die "Mut-Macher" mit den Inhalten und der Konzeption ihrer Ausstellung auseinandergesetzt. Besonders gut kommen neben den zahlreichen Informationstafeln die interaktiven Stationen an, bei denen die Besucher extremistische Symbole richtig zuordnen müssen oder die Möglichkeit haben, an Hörstationen Musikstücke zu hören, die das jeweilige Gedankengut auf besonders perfide Art und Weise vermitteln. "Immerhin ist für viele Jugendliche vor allem die Musik links- und rechtsextremer Bands der Einstieg in die jeweilige Szene", betont Mirjam.

Davon berichtet auch das Interview mit Maximilian Kelm und somit mit einem Aussteiger aus der rechten Szene. Mit ihm hatten die "Mut-Macher" ein exklusives Interview geführt und daraus eine eigene Ausstellungstafel gestaltet. Am Beginn der Ausstellung wartet auf die Besuchern aber zunächst eine Filmstation, die auf erschütternde Art und Weise verdeutlicht, wie leicht Jugendliche in die Sackgasse "Extremismus" einbiegen können.

"Der Film ist ganz schön heftig, aber zeigt eben auch die Wahrheit", so ein junger Besucher aus der 9. Klasse des Frankenwald-Gymnasiums.

Zu Experten geworden

Doch bei der Gestaltung der Ausstellung sollte es aus Sicht der "Mut-Macher" nicht dabei bleiben, dass der Besucher die Ausstellung auf eigene Faust erkundet. Die "Mut-Macher" wollen auch hier gerade den Jugendlichen zur Seite stehen und begleiten deren Wege als Moderatoren durch die Ausstellung, indem sie Fragen stellen oder bei den interaktiven Stationen die Lösungen präsentieren. "Dass die ,Mut-Macher' durch und mit der Ausstellung selbst zu Experten beim Thema Extremismus geworden sind, ist natürlich ein ganz bewusst gewählter Nebeneffekt unserer Arbeit", erläutert Religionslehrer Matthias Simon eine weitere Zielsetzung der Ausstellung, die er zusammen mit drei weiteren Lehrkräften des FWG mit begleitet hat.

Nach den durchweg positiven Rückmeldungen auf ihre Ausstellung innerhalb des FWG verfolgen die "Mut-Macher" bereits ihr nächstes Ziel: "Die Ausstellung soll nicht nur die Schülerschaft des FWG, sondern möglichst allen Jugendlichen am Schulzentrum und darüber hinaus offenstehen", betont Sandro aus der Q11.

Hoffen auf zusätzliches Interesse

Gerade deshalb hoffen die Ausstellungsmacher, dass in den nächsten Wochen auch die anderen weiterführenden Schulen, aber auch außerschulische Gruppe Interesse an einer Führung bekunden werden. "Im Mai werden wir dann die Ausstellung an einem anderen zentral in Kronach gelegenen Ort präsentieren", so Matthias Simon. Und im Anschluss daran soll "Sackgasse Extremismus - Bitte wenden!" als Wanderausstellung auch über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg anderen Schulen und Ausstellungsorten zur Verfügung gestellt werden.

Wer Interesse an einer Führung durch die Ausstellung hat beziehungsweise die Ausstellung für einen eigenen Veranstaltungsort "buchen" möchte, kann sich jederzeit an das Sekretariat des Frankenwald-Gymnasiums wenden (Telefon 09261/62120). mts