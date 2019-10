Ausstellung nur noch bis 27. Oktober

Auf sehr gute Resonanz ist die Ausstellung "Dem Himmel nahe" mit Werken von Stefanie Brehm und Jaime Gajdaro in der ehemaligen Bibliothek in Maria Bildhausen gestoßen. Noch bis Sonntag, 27. Oktober, sind die Keramikarbeiten und Gemälde zu sehen. Geöffnet hat die Ausstellung von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Gut besucht

Schon die Eröffnung sei hervorragend gelaufen, sagt Thomas Pfarr von der Galerie Pfarr im Heimatspielhaus, der die Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Klosterakademie Maria Bildhausen organisiert hat.

Besonders der Raum mit dem Deckengemälde und die Installation der Keramiksäulen am Boden, also der Dialog von Alt und Neu komme gut an. Und immer wieder bekomme er von den Besuchern der Ausstellung zu hören, dass sie noch nie einteilige Keramik in solchen Dimensionen gesehen haben, sagt Thomas Pfarr.