Die Suiseki-Ausstellung mit Landschaftssteinen ist noch bis zum 15. März in der Stadtbibliothek Hammelburg zu sehen. Am Freitag, 8. Februar, kommt Klaus Renner vom Bonsai- und Suiseki-Stammtisch Poppenhausen von 16 bis 18 Uhr in die Bibliothek und erklärt Wissenswertes über die Herkunft der Steine. sek