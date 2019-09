Ausstellung mit Jazz-Session

Der Kulmbacher Künstler Beka Gigauri gastiert mit seiner Ausstellung "Wave" in den Kulmbacher Stadtwerken. Zur Vernissage am Samstag, 28. September, lädt die Städtische Musikschule zu einer Jazz-Session ein. Musik und Kunst ist eine Kombination, die sich schon oft bewährt hat. So wird auch die Eröffnung der Ausstellung "Wave" des deutsch-georgischen Künstlers Beka Gigauri, der seit 1992 in Deutschland wohnt, von einer Jazz-Session der Städtischen Musikschule begleitet. Gigauri betreibt unter anderem in Berlin und Kulmbach Ateliers und ist der dritte Künstler, der in den Kulmbacher Stadtwerken ausstellt.

Doch Beka Gigauri ist nicht nur Künstler, sondern auch Pianist und wird so im Laufe der Vernissage zusammen mit den Musikern der Städtischen Musikschule das Foyer der Stadtwerke zum Swingen bringen.

Dauer und Zeiten

Die Vernissage mit Jazz-Session findet am Samstag von 11 bis 14 Uhr statt, die Ausstellung "Wave" kann bis zum 31. Oktober montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr besichtigt werden. red