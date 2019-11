Ausstellung macht Winterpause

Die Ausstellung "Wilde Buchenwälder" in Ebrach ist seit dieser Woche bis Palmsonntag 2020 in Winterpause und geschlossen. In der abgelaufenen Saison haben die Ausstellung über 4700 Gäste besucht. Zum Adventsmarkt in Ebrach am 8. Dezember ab 13 Uhr öffnet die Ausstellung nochmals ihre Tore. red