Ausstellung in Untermerzbach zeigt Waagen

Peter Ulrich, ehemals Lehrer aus Untermerzbach, hat eine umfassende Sammlung von Waagen aus verschiedenen Epochen zusammengestellt. Die Exponate des mittlerweile verstorbenen Sammlers können an den Sonntagen 31. März, 14. April, 28. April und 26. Mai jeweils von 14 bis 16.30 Uhr in der Bürgerwerkstatt (Marktplatz 7) in Untermerzbach besichtigt werden. Zu sehen sind Balkenwaagen, Dezimalwaagen, Federwaagen oder Laufgewichtswaagen, die in der Bürgerwerkstatt großzügig präsentiert werden. Auch über die Geschichte der Waagen, eine der bedeutendsten Erfindungen der Menschheit, gibt es Informationen. Es sind etwa 200 Waagen und Gewichte aller Art und Größen zu sehen. Darunter auch Präzisionswaagen mit einer Wiegegenauigkeit von einem Tausendstelgramm bis hin zu schweren Gewerbe- und Handwerkerwaagen. Der Eintritt ist frei, der Zugang barrierefrei. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09533/982314. Foto: Helmut Will