Ausstellung in der Schule

In der Grundschule in der Thurnauer Schorrmühlstraße kann seit kurzem eine Wanderausstellung zum Thema "Wald" besichtigt werden. Der Naturpark "Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst" hat anlässlich des 50-jährigen Bestehens eine Exposition zum Thema Umwelt, Natur und naturnaher Tourismus mit einer Reihe von Roll-ups und einigen kindgerechten "Hands-on-Stationen" konzipiert. Besonders für die Drittklässler ist die Ausstellung eine Bereicherung für den Sachunterricht. Die Ausstellung kann jeweils am Montag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 8 und 12.30 Uhr besichtigt werden - oder nach telefonischer Voranmeldung unter der Nummer 09228/276. red