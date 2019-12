Ausstellung in der Fachklinik

Die Ausstellung "Farbe erleben" ist von Sonntag, 22. Dezember, bis Samstag, 15. Februar, in der Fachklinik Herzogenaurach (Rondell, 1. Stock) zu besichtigen. Die Künstlerinnen Clara Saß-Polz und Ramona Engelhardt zeigen in der Ausstellung abstrakte Acrylbilder in verschiedenen Maltechniken. Anregend zum Suchen und Nachdenken und inspiriert von Farbe, Linien und Flächen gemischt mit Fantasie, sollen die Bilder den Betrachter in eine Farbwelt entführen. red