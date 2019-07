Die nächste Kunstausstellung im "KunstRaum" in der Langenzenner Straße 1 trägt den Titel "Acryl trifft Holz in Form". Zu sehen sind Werke von Zita Varga (Acryl) und Heinz Reinhardt (Holz). Die Vernissage dazu findet am Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr statt. Zu sehen ist die Ausstellung an den Samstagen 20. und 27. Juli, sowie an den Sonntagen 21. und 28. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr. red