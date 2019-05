Ausstellung im Bergbau-Magazin

Das Bergbau-Magazin-Stockheim ist am Sonntag, 5. Mai, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Schwerpunkte der Ausstellung sind "Chronologischer Zeitablauf der Bergbaugeschichte von Stockheim", sowie eine Sonderausstellung, in der die kunstvoll gestalteten, über 100 Jahre alten Reservistenkrüge aus der Zeit der Kaiserlichen Armee zwischen 1870 und 1913 gezeigt werden. Der Eintritt ist frei. Das Magazin befindet sich im Bauhof der Gemeinde Stockheim (ehemaliges Bergwerksgelände) in der Bergwerksstraße 47. red