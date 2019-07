Im Atelier "Tamahara" in Mostviel sowie im Künstlergarten von Heike Guillery kann an diesem Wochenende eine Sommerausstellung (Keramik, Bilder und Skulpturen) besichtigt werden. Geöffnet ist am Samstag, 20., und am Sonntag, 21. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. red