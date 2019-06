Ausstellung: Holzgestalten

Unter dem Titel "Holzgestalten" findet in der Bad Kissinger Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche eine Ausstellung von Romana Kochanowski und Ursula Margareta Summa statt. Die Werke sind vom 23. Juni bis 28. Juli zu sehen. Der Titel "Holzgestalten" bezieht sich zum einen auf die Skulpturen von Ursula Margareta Summa, die aus verschieden großen Holzstücken Engel gestaltet. Zum anderen liefert Romana Kochanowski stehende (oder liegende) Holzbretter, die sie mit Kugelschreiber bemalt. Es sind freistehende Objekte, auf denen die Künstlerin mit leichtem und dennoch zielgenauem Strich ihre immer wiederkehrende Botschaft in Form von Körpern auf den Punkt bringt: "Wichtig ist der Mensch". Durch die Kombination dieser beiden verschiedenen Darstellungsweisen ergeben sich Ressonanzen, die den Besucher für spirituelle Erfahrungen öffnen können. Die Vernissage findet am Sonntag, 23. Juni, ab 11.30 Uhr, in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche statt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Laura Fuchs an der Harfe, die Moderation übernimmt der Leiter des KontaktPunktes, Kurseelsorger Rainer Ziegler. red