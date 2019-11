Ausstellung geht zu Ende

Die Ausstellung "Trio8" der drei fränkischen Berufsverbände Bildender Künstlerinnen und Künstler im "KunstRaum" in der Langenzenner Straße 1 geht in ihr letztes Wochenende. Die Werke sind heute noch von 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr ausgestellt. red