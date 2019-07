Die Kunstausstellung der Malerin Veronika Zyzik, "Konterfeis - Porträts" läuft noch bis Sonntag, 28. Juli, in der Galerie Form + Farbe in Bad Brückenau. Die Galerie ist jeweils am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am 27. und 28. Juli ist die Künstlerin persönlich anwesend. sek