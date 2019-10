Ausstellung geht in die letzte Runde

Die Ausstellung "Heiß geliebt: Albert, Victoria, Bücher" in der Landesbibliothek ist noch bis 25. Oktober während der Öffnungszeiten zu sehen. Eine besondere Gelegenheit dazu besteht am Donnerstag, 17. Oktober. Dann hält Bibliotheksdirektorin Silvia Pfister den letzten Vortrag innerhalb des Rahmenprogramms. Der Titel lautet "Den lieben Geschwistern zur Erinnerung. Die Buchgeschenke Königin Victorias an ihre Coburger Familie". Beginn ist im Andromeda-Saal um 18 Uhr. Der Eintritt zu Vortrag und Ausstellung ist kostenlos. red