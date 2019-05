Noch bis Sonntag, 26. Mai, ist die Ausstellung "Welcome 6" beim Kunst- und Kulturverein Herzogenaurach zu sehen. Präsentiert werden im "Kunstraum" in der Langenzenner Straße 1 neben Malereien, Bildhauereien und Objekte auch Fotografien. Die Werke sind am Donnerstag, 23. Mai, von 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 25. Mai, von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Am Sonntag, 26. Mai, ist von 14 bis 16 Uhr geöffnet - mit Künstlergesprächen. red