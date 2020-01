Die Volkshochschule (VHS) Haßberge lädt zu der Ausstellung "Die Macht der Gefühle" ein. Die Politik wird, so scheint es, zunehmend von Gefühlen bestimmt. Die von der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur herausgegebene Ausstellung veranschaulicht deshalb Kontinuitäten und Brüche in den Gefühlswelten, die die vergangenen 100 Jahre prägten und deren Intensität heute Politik und Gesellschaft herausfordert. Die Ausstellung wirbt dafür, sich den Herausforderungen der Gegenwart geschichtsbewusst, mutig und besonnen zu stellen. Die Schau öffnet am Dienstag, 4. Februar, im Bürgerinformationszentrum in Hofheim. red