In Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Bamberg zeigt die Stadt beim "hin&herzo-Kulturfestival" im Kunstraum in der Langenzenner Straße die Ausstellung "Die Farben des Senegal". Sie beginnt am Samstag, 28. September, und wird bis zum 20. Oktober zu sehen sein. Öffnungszeiten sind jeweils donnerstags von 17 bis 20 Uhr sowie an den Samstagen und Sonntagen von 14 bis 17 Uhr.

Kunst kann Zugänge verschaffen und ist per se die Schwester der Phantasie, dem Titel von "hin&herzo". Kunst kann auch sinnenhaft Kulturen und ihre Themen vermitteln. Dies gilt auch für Afrika, der Kontinent, der einerseits oft für negative Schlagzeilen sorgt - durch Berichte über Naturkatastrophen, korrupte Herrscher oder Flüchtlingsbewegungen, der aber anderseits durch die Lebensfreude der Afrikaner, die Naturschönheiten der Länder und die Geschichte als die "Wiege der Menschheit" schon immer beeindruckt und phantastische Gedanken angeregt hat.

Sieben Künstler aus der Bamberger Partnerdiözese Thiès bieten in einer erstmals zusammengestellten Wanderausstellung Einblick in ihre Heimat - den Senegal. Die meisten sind Autodidakten und haben zu einem eigenen, unverfälschten Stil gefunden. Mit Pinsel, am PC oder mit dem Meißel drücken sie aus, was sie bewegt: die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die Bedeutung des traditionellen Stammeswesens, die Spannung zwischen Tradition und Moderne, die drohende Umweltkatastrophe. Und schließlich geben sie dem Überthema "Flucht und Migration" ein Gesicht.

Die Eröffnung findet am Samstag um 10.30 Uhr statt. Zur Einführung spricht Diözesanreferent Michael Kleiner, Leiter des Referats Weltkirche der Erzdiözese Bamberg, musikalische Beiträge auf der Djembe gestaltet Abbé Moïse Seck, Senegal. Der Eintritt ist frei. red