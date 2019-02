Ausstellung am Kreuzberg

Vom 15. Februar bis 28. April zeigen Monika Baumann (Schweinfurt), Günter Metz und Klaus Metz (Langenleiten) zum Titel "Passion, Kreuz und Erlösung" Werke aus dem Bereich der sakralen Kunst. Sie umfassen die Gesamtbreite des Glaubens, ausgehend von dem Leiden der Menschheit, der Zerstörung und der Erlösung im Transzendentalen. So gibt ihr Schaffen einen Einblick in die Lebenswirklichkeit und einen Ausblick in die Hoffnung, heißt es in der Mitteilung. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Freitag, 15. Februar, um 16 Uhr statt. bem