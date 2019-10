Aussteller gesucht für Marktweihnacht

Dieses Jahr findet am Sonntag, 8. Dezember, die traditionelle Markweihnacht in Küps statt. Es wird neben einem regionalen Genussangebot, eines Rahmenprogramms für Kinder und Erwachsene auch Verkaufsstände mit weihnachtlichen Artikeln und Verkaufsstände für Hobbykünstler geben. Die Platzierung der Verkaufsstände ist rund ums Rathaus geplant. Alle Aussteller können ihre Waren von 11 bis 18 Uhr anbieten. Interessierte Aussteller werden gebeten, sich bis Mittwoch, 6. November, beim Markt Küps, Telefon 09264/6817 oder per E-Mail anrathaus@kueps.de zu melden. red