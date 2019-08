Aussteller gesucht für den Weihnachtsmarkt

Nach dem großen Erfolg des Gößweinsteiner Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr auf dem neuen Standort Burgstraße und Burg arbeitet der Markt Gößweinstein nun an einer Neuauflage für 2019. Zur Vervollständigung des Angebots werden für den Weihnachtsmarkt noch Aussteller gesucht. Gesucht werden vor allem Anbieter von Handwerks- und Weihnachtsdekoartikeln. Der Weihnachtsmarkt wird wie schon in den Vorjahren am dritten Adventswochenende, 14. und 15. Dezember, stattfinden. Die Öffnungszeiten sind Samstag von 15 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 20 Uhr (bisher 10 bis 19 Uhr). Wer sich bewerben möchte, findet unter folgendem Link ein Bewerbungsformular und die Teilnahmebedingungen zum Download:

www.ferienzentrum-goessweinstein.de/de/erleben/events/goessweinsteiner-weihnachtsmarkt. Das Bewerbungsformular ist ausgefüllt per E-Mail an info@goessweinstein.de oder per Post an die Tourist-Info, Burgstraße 6, 91 327 Gößweinstein, zu senden. Anmeldeschluss für Bewerber ist Mittwoch, 28. August. red