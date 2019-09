Aussteller für Studienmesse können sich noch anmelden

Mit zuletzt rund 2000 Besuchern und 90 Ausstellern zählt die Studienmesse:BA zu einer der größten Informationsplattformen für Studiengänge und duale Ausbildungsmöglichkeiten in der Region und genießt seit Jahren einen hohen Zuspruch der Schüler. Am 15. Februar 2020 findet sie in der Konzert- und Kongresshalle Bamberg bereits zum achten Mal statt und ist für Besucher wie immer kostenfrei. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Ausbildungsangebote und dualen Studiengänge zu präsentieren und erste Kontakte zu potenziellen Nachwuchskräften zu knüpfen. Aussteller haben bis zum 20. Oktober 2019 Zeit, sich für die Messe anzumelden.

Zielgruppe der Informationsveranstaltung sind insbesondere Abiturienten sowie Fach- und Oberschüler. Die Nachfrage nach alternativen Ausbildungsmöglichkeiten ist in den vergangen Jahren deutlich gestiegen, berichten die Veranstalter. Neben den klassischen Hochschulstudiengängen wächst für viele Schüler auch das Interesse an dualen Studiengängen oder beruflichen Ausbildungsangeboten. Unternehmen haben auf der Messe die Gelegenheit, junge Menschen in einem ersten Gespräch von sich zu begeistern und die Mitarbeiter von morgen in der Region zu halten. Auch für Universitäten und Hochschulen bietet sich an diesem Tag die Möglichkeit, den Schülern einen umfangreichen Überblick über die verschiedenen Studiengänge in ihren Einrichtungen zu verschaffen.

Aussteller können sich online oder postalisch anmelden. Die Online-Anmeldung ist unter www.studienmesse-bamberg.de möglich. Für die postalische Anmeldung können unter der gleichen Internet-Adresse die Anmeldeunterlagen heruntergeladen und ausgefüllt an die angegebene Adresse geschickt werden.

Nähere Informationen zur Ausbildungsmesse geben Horst Feulner (Bamberg Congress + Event GmbH) unter Telefon 0951/9647-200, Miriam Kröner (Wirtschaftsförderung Stadt Bamberg) unter Telefon 0951/87-1305 oder Anna Kraus (Wirtschaftsförderung Landkreis Bamberg) unter Telefon 0951/85-207. red