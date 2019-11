Sandberg 11.11.2019

Außerordentiche Versammlung

In der Montessorischule in Sandberg findet am Mittwoch, 27. November, eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Montessori Fördervereins Rhön-Saale e.V. statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. sek