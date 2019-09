Außergewöhnliche Klänge

Das Trio "harfussion" bietet eine außergewöhnliche Klangkombination von zwei Harfen und einer Marimba.

Während des Studiums in Nürnberg lernten sich Jana Schmidt-Enzmann, Magdalena Gosch und Christoph Günther kennen und schlossen sich 2012 zum Ensemble "harfussion"zusammen, das nicht nur durch seine ungewöhnliche Besetzung zweier Harfen und Marimba/Perkussion, sondern auch durch seine besonderen Arrangements besticht.

Eigene Arrangements

Nach dem Abschluss ihrer Diplomstudiengänge bildeten sich die drei jungen Musiker in verschiedenen Masterstudiengängen weiter. Neben der großen Begeisterung für das kammermusikalische Musizieren sind sie als Lehrkräfte an Musikschulen, in Orchestern und als Dozenten bei verschiedenen Kursen tätig, so zum Beispiel beim Landshuter Harfentreffen.

Auf Grund der außergewöhnlichen Instrumentenkombination arrangiert das Ensemble seine Stücke überwiegend selbst. Daraus ergibt sich eine bunte Mischung aus Klassik, Pop, Jazz, Welt- und Filmmusik, die durch Eigenkompositionen angereichert wird.

Wo es Karten gibt

Die Musiker tourten mit verschiedenen Programmen und spielten unter anderem Konzerte in Mülheim, Marburg, Nürnberg (Meistersingerhalle) sowie bei renommierten Festivals wie dem Leipziger Bachfest oder dem Landshuter Harfentreffen. Darüber hinaus engagieren sie sich im 2012 gegründeten Verein "Landshuter Harfenfreunde", in dem unter anderem in speziellen Workshops besonders Kinder mit Musik und Instrumenten vertraut gemacht werden.

Karten für das Konzert in Lichtenfels sind im Vorverkauf für 14 Euro bei der Tourist-Information Lichtenfels, Marktplatz 10, Telefon 09571/795101, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. red