Bayreuth 25.06.2019

Außensprechtage der Epilepsieberatung

Die Epilepsieberatung Oberfranken bietet am Donnerstag, 4. Juli, von 13 bis 16 Uhr in den Räumen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Leibnizstraße 6, eine Außensprechstunde an. Beratungsmöglichkeit ...