Bamberg 27.05.2019

Außensprechtage der Epilepsieberatung

Die Epilepsieberatung Oberfranken bietet am Mittwoch, 26. Juni, von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des ifd Oberfranken in der Franz-Ludwig-Straße 7 in Bamberg eine Außensprechstunde an. Beratungsmöglichk...