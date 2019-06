Außensprechstunde für Arbeitslose

Die Beratungsstelle für Arbeitslose in Kulmbach bietet am Donnerstag, 27. Juni, von 9 bis 12 Uhr wieder eine Außensprechstunde in Kronach an. Sie findet statt in den Räumen der Katholischen Arbeitnehmerbewegung in der Klosterstraße 17. Schwerpunkte der Beratung sind Hilfe bei der Optimierung der Bewerbungsunterlagen/der Vorbereitung des Bewerbungsgespräches, bei Fragen zu Arbeitslosengeld I und II, bei Problemen die im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit stehen, wenn man von Arbeitslosigkeit bedroht ist oder zum Beispiel nach der Erziehungszeit wieder berufstätig werden will. Die Beratungen sind kostenlos und unterliegen der Schweigepflicht. Um telefonische Terminvereinbarung bei der Beratungsstelle für Arbeitslose Kulmbach, Telefonnummer 09221/4377, wird gebeten. red