Außenspiegel wird gestohlen

red



Ein Unbekannter hat von einem von Mittwochmorgen bis Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz des "Netto"-Marktes in der Zeiler Straße in Haßfurt abgestellten roten Kleinkraftrad der Marke QinGqi den schwarzen Außenspiegel entwendet. Der Diebstahlsschaden beträgt 20 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt, Ruf 09521/9270.