Außenspiegel wird demoliert

Zeugen sucht die Polizei, um eine Unfallflucht in Zeil aufzuklären. Ein Mann hatte am Dienstag von 9.30 bis 9.40 Uhr seinen Opel Movano ordnungsgemäß vor den Stadtwerken Zeil in der Bamberger Straße abgestellt. Während dieser Zeit touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel des Kleintransporters. Aus dem Spiegel des Opel wurde das Glas herausgerissen und dadurch ein Sachschaden von rund 100 Euro verursacht. An der Unfallstelle wurden Bruchstücke eines rechten Außenspiegels und teilbeschriftete Spiegelglasstücke des unfallverursachenden Fahrzeugs gefunden. Dabei müsste es sich ebenso um einen Kleintransporter, eventuell einen Mercedes Sprinter, handeln, an dem der rechte Außenspiegel total beschädigt ist. Der Unfallverursacher flüchtete.