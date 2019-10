Außenspiegel wird demoliert

Zeugen sucht die Eberner Polizei, um eine Unfallflucht im Eberner Stadtteil Reutersbrunn aufzuklären. Am Donnerstag gegen 17 Uhr streifte ein landwirtschaftlicher Zug in einer Kurve in Reutersbrunn den Außenspiegel eines aus Richtung Unterpreppach entgegenkommenden Pkw, wobei der Außenspiegel des Autos beschädigt wurde. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Zuges setzte seine Tour fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Pkw wird auf 50 Euro geschätzt. Bei dem landwirtschaftlichen Zug soll es sich um einen roten Traktor mit grünem Anhänger gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Ebern in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 09531/9240. Wer kann dazu Angaben machen?