Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 18.20 und 21 Uhr den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße in Zeil geparkten VW Polo angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von 100 Euro.