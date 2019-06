Außenspiegel wird demoliert

Seinen schwarzen VW Sharan stellte ein Autofahrer am Mittwoch um 9.05 Uhr in der Hauptstraße in Haßfurt auf den seitlichen Parkplätzen ab. Als er etwa eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass das Glas seines linken Außenspiegels auf dem Boden lag. Ein unbekanntes Fahrzeug war offenbar an dem Außenspiegel hängen geblieben und verursachte an dem erst vor kurzem angebrachten Spiegel einen Schaden von rund 80 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, und nach ihm sucht jetzt die Polizei. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270. red