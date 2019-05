Außenspiegel wird demoliert

Hinweise zu einer Unfallflucht bei Fürnbach erbittet die Polizei in Haßfurt. Am Dienstag um 16.40 Uhr fuhr ein weißer Ford des Roten Kreuzes von Fürnbach in Richtung Dankenfeld. 100 Meter nach dem Ortsende von Fürnbach kam es zur Berührung mit einem entgegenkommenden schwarzen Pkw. Bei der Kollision ging der linke Außenspiegel des Fords zu Bruch. Der Fahrer des schwarzen Wagens setzte seine Tour in Richtung Fürnbach fort, so dass nun gegen den Unbekannten wegen Fahrerflucht ermittelt wird. Möglicherweise ist am schwarzen Pkw der linke Außenspiegel zu Bruch gegangen. Gesucht wird daher ein schwarzes Auto mit einem demolierten linken Außenspiegel oder einer Beschädigung an der linken Fahrzeugseite. Der Schaden am Ford beträgt rund 100 Euro.