Außenspiegel wird demoliert

Böse Überraschung nach dem Einkauf: Eine Autofahrerin parkte ihren silbernen Opel Agila am Donnerstag um 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Marktes "Am Sänniggrund" in Hofheim und ging einkaufen. Nach 20 Minuten kehrte sie zu ihrem Wagen zurück und stellte fest, dass das Spiegelglas des linken Außenspiegels fehlte. Vermutlich ist ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug am Außenspiegel hängengeblieben, wodurch das Spiegelglas herausfiel. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 100 Euro.