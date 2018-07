Außenspiegel werden demoliert

pol



Zwei Anzeigen wegen einer Unfallflucht , nachdem jeweils der linke Außenspiegel an einem Auto daran glauben musste, hat die Polizei Haßfurt aufgenommen.Die Tatzeit für die Unfallflucht in der Promenade in Haßfurt war in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen. Hier entstand an einem BMW ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die andere Unfallflucht ereignete sich am Montag gegen 15.30 Uhr in Trossenfurt in der Raiffeisenstraße. Hier wurde der Außenspiegel eines Fords im Wert von 150 Euro beschädigt. Wer kann der Haßfurter Polizei Hinweise geben? Immer wieder werden bei der Polizei in Haßfurt - wie auch bei anderen Inspektionen - Unfallfluchten angezeigt. Unfallverursacher hauen einfach ab, ohne sich um die Regulierung der Schäden zu kümmern.