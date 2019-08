Bereits zum Wochenbeginn - zwischen Montag und Mittwoch - wurde in der Hallerstraße in Buckenhof der Außenspiegel eines Pkws angefahren, wodurch das Spiegelgehäuse zu Bruch ging. Der Unfallverursacher kümmerte sich jedoch nicht um die Schadensregulierung und fuhr weiter. Täterhinweise können an die Polizeiinspektion Erlangen-Land, unter der Telefonnummer 09131/760-514 gerichtet werden. pol