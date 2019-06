Unbekannte haben sich an einem schwarzen BMW M5 zu schaffen gemacht. Am Dienstag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr haben die Unbekannten beide Außenspiegel entwendet. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt auf der Freifläche eines Kfz-Handels in der Schlesier Straße. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Coburger Polizei unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegen. pol