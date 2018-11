Außenspiegel touchieren sich

In der Kemmerstraße im Stadtteil Kramersfeld touchierten sich am Montagfrüh ein Kleintransporter und ein entgegenkommender Sprinter jeweils mit den Außenspiegeln. Trotz des am Sprinter entstandenen Schadens in Höhe von rund 1000 Euro setzte der Fahrer des Kleintransporters seine Fahrt fort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. pol