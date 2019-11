Außenspiegel streift Fußgängerin

Im Röthelbachweg in Bischberg hielt sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr eine 24-jährige Fußgängerin neben ihrem geparkten Fahrzeug auf, als ein unbekannter Autofahrer (vermutlich schwarzer VW Tiguan) sie im Vorbeifahren mit dem Außenspiegel am Arm streifte. Ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. pol