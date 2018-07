Außenspiegel kommen sich näher

pol



Die Kreisstraße BA 23, von Unterweiler kommend in Richtung Bundesstraße 22, befuhr am Montag gegen 17.40 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem Wohnmobil. Auf der Strecke kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, und es kam zu einer Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel . Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Kastenwagen. An der Unfallstelle konnte ein Spiegelglas der Marke Ford sichergestellt werden. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.