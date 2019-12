Außenspiegel kommen sich in die Quere

Zu einer Unfallflucht bei Heiligenstadt ermittelt die Polizei. Die Staatsstraße 2188 befuhr am Montag gegen 18.10 Uhr von Heiligenstadt in Richtung Burggrub eine 46-Jährige mit ihrem roten VW Polo. Kurz vor Burggrub kam der VW-Fahrerin ein Pkw auf ihrer Seite entgegen und es kam trotz Ausweichmanöver zu einem Streifvorgang mit den jeweiligen linken Außenspiegeln. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Aufgefundene Spiegelteile vom flüchtigen Fahrzeug konnten sichergestellt werden. pol