Außenspiegel kommen sich in die Quere

Die Kreisstraße BA 36 von Höfen in Richtung Daschendorf befuhr am Dienstag gegen 9.25 Uhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam und sich dabei die jeweiligen linken Außenspiegel streiften. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen VW Golf handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol